По делам Майдана в розыск объявили более 90 человек

В розыске за причастность к преступлениям в отношении участников Евромайдана зимой 2013-2014 годов находится 91 подозреваемый.

Об этом в интервью изданию "Тиждень" рассказал руководитель Департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Сейчас в розыске, если речь о делах, которые ведет наш департамент, находится 91 человек. Мы расследуем всего более 100 уголовных производств. Это более 3,4 тыс. эпизодов преступных действий, которые объединены в эти производства", - сообщил Горбатюк.

Он также отметил, что уголовные дела сгруппированы по инцидентам. Например, разгон студентов 30 ноября 2013 года, в ходе которого пострадали около 130 человек, объединен в одно производство.