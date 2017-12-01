Порошенко подписал закон о сельской медицине

Порошенко подписал закон о сельской медицинеСегодня, 16:08
Законом определяются основы регулирования развития здравоохранения в сельской местности Президент Украины Петр Порошенко подписал "О повышении доступности и качества медицинского обслуживания в сельской местности".
Об этом президент сообщил на своей странице в Twitter.
Документ предусматривает установить систему стимулов для привлечения квалифицированных специалистов к работе в сельской местности.
В частности, предусматривается обеспечивать работников жильем и служебным транспортом, а также возможностью получения образования и повышения квалификации.