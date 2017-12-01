Средний размер пенсий на сегодня составляет почти 2,5 тыс. гривен

После осовременивания средний размер пенсий в Украине повысился на 561 гривну.

Об этом сегодня во время брифинга заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает РБК-Украина.

"Для 10,2 млн пенсионеров с октября месяца были повышены пенсии. Средний размер повышения составил 561 гривну", - заявил Рева. По его словам, средний размер пенсий в Украине после повышения составляет 2 447 гривен 95 копеек.

Министр отметил, что за 11 месяцев 2017 поступления в Пенсионный фонд за счет единого социального взноса (ЕСВ) превысили плановые на 17,5 млн гривен. По итогам года в Минсоцполитики прогнозируют поступления в Пенсионный фонд за счет ЕСВ на уровне 160 млн гривен.