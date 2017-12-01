Здание сгоревшего горсовета в Мариуполе обещают восстановить за 108 миллионов

В 2018 году должен начаться ремонт здания Мариупольского горсовета, который сгорел в мае 2014 года. Об этом сообщил мэр Мариуполя (Донецкая область) Вадим Бойченко, пишут Новости Донбасса.

По словам мэра, стоимость ремонта составит 108 миллионов гривен и продлится 2 года.

Половину из этих денег, 54 миллиона, выделит Международный банк реконструкции и развития. Эти средства пойдут на восстановление фасада.

Вторая часть необходимой суммы будет выделяться из городского и областного бюджетов, отметил Бойченко.