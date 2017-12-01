В Черниговской области разоблачили на взятке депутата горсовета

В Черниговской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке депутата городского совета, директор коммунального предприятия.

Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По данным СБУ, было установлено, что коммунальное предприятие заключило договор с частной структурой, которая должна была провести ремонтные работы на одном из объектов.

"За выполнение заказа коммерсанты должны были получить 32 тыс грн. Оперативники спецслужбы задокументировали, что за подписание необходимых документов и перечисления средств директор коммунального предприятия требовал от бизнесмена "откат" в размере 6,5 тыс грн", - сказали в пресс-центре.

Чиновника задержали при получении в собственном автомобиле всей суммы взятки от представителя коммерческой структуры.

Сейчас проходит проверка на коррупционную составляющую других договоров, заключенных коммунальным предприятием.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки).