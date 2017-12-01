Мэр Мариуполя: «Шахтер» зарегистрируется в городе как налогоплательщик

Футбольный клуб «Шахтер» планирует зарегистрироваться в Мариуполе как плательщик налогов. Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко, передает «Новости Донбасса».

«Мы с "Шахтером" работали долго, чтобы он перерегистрировался в Мариуполе. Сейчас есть договоренность и доход, который получит город, будет направлен на развитие детско-юношеского спорта», – сказал Бойченко.

Согласно публичному отчету, в 2016 году «Шахтер» заплатил в бюджет Украины 426 миллионов 32 тысячи гривен налогов.

Из-за вооруженного конфликта «Шахтер» не проводит свои матчи в Донецке с мая 2014 года.

В конце февраля 2017 года боевики группировки «ДНР» взяли под свой контроль домашний стадион «горняков» – «Донбасс Арену».