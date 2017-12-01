Госпогранслужба усиливает меры безопасности на зимние праздники

Государственная пограничная службы Украины усиливает меры безопасности на период зимних праздников.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сообщается, что пограничники приступили к усиленному режиму несения службы на государственной границе и линии разграничения в зоне АТО в связи с тем, что перед праздниками на всех участках наблюдается динамичное движение граждан и транспортных средств.

Также сообщается, что пограничники принимают меры для обеспечения быстрого пересечения границы. "Для этого в разы увеличено количество пограничных нарядов, к проверкам привлечены служебные собаки и используются все возможные технические средства", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе добавили, что на новогодние и рождественские праздники все КПВВ на административных границах с Крымом и в районе проведения АТО будут работать в штатном режиме.