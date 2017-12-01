Каким будет следующий этап пенсионной реформы в Украине

В Украине следующим этапом пенсионной реформы должно стать введение с 1 января 2019 года накопительной пенсионной системы. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, пишет сегодня, 27 декабря, Правительственный портал.

«Наведение порядка и восстановление справедливости в солидарной пенсионной системе – это только начало пенсионной реформы. Мы уже четко сказали, и Верховная Рада Украины это поддержала, что следующим этапом пенсионной реформы должно стать введение с 1 января 2019 года накопительной пенсионной системы», – сказал он.

«Переходный период, который должен пройти в 2018 году и завершиться 1 января 2019 года стартом накопительной пенсионной системы и запуском негосударственного пенсионного страхования, – это огромный вызов для нас и огромная ответственность. И это – задача номер один и для Минсоцполитики, и для правительства в целом», – отметил вице-премьер-министр.

Розенко также отметил, что осовременивание пенсий с 1 октября 2017 года стало возможным прежде всего благодаря росту доходов бюджета Пенсионного фонда Украины в результате повышения размера минимальной заработной платы. «Чтобы навести справедливость в пенсионной системе и хотя бы частично провести осовременивание пенсий, нам нужно было в этом году около 20 млрд грн. Мы не могли бы осуществить это осовременивание, если бы в течение года благодаря повышению размера минимальной зарплаты с 1 января 2017 года дополнительно не аккумулировали бы эти средства», – подытожил он.