В Киевской области перевернулся автобус с пассажирами

В Киевской области на 12-м километре дороги "Таможня-Фастов" перевернулся автобус с пассажирами, в результате чего пострадали 13 человек.

Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области в Facebook.

Сообщается, что инцидент произошел накануне вечером. Пассажирский автобус "Киев-Фастов" слетел в кювет и перевернулся. На момент аварии в салоне находились 22 пассажира, из них 13 человек доставили в больницу с телесными повреждениями различной степени. По факту аварии полиция открыла уголовное дело.