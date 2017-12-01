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В Украине начал работать координационный совет по соцответственной легализации казино

Сегодня, 16:34 citynews.net.ua | Напечатать

Сегодня состоялось учредительное заседание Координационного совета по социально ответственной легализации казино.

Об этом сообщают украинские СМИ. Как известно, предложение о его создании заинтересованные представители отельного, туристического бизнеса и индустрии развлечений обсудили 7 декабря текущего года на Ukrainian Gaming Summit-2017.

В Положении о Координационном совете, которое было утверждено на учредительном заседании сказано, что данный орган "1) рассматривает легализацию казино как дополнительный стимул развития отельного бизнеса и туристической индустрии Украины; 2) убежден в положительном влиянии социально ответственной легализации казино на международный имидж Украины; 3) исходит в своей деятельности из приоритета принципа социальной ответственности бизнеса; 4) учитывает аспект обязательств Украины перед МВФ в части легализации игорного бизнеса с целью увеличения доходной части бюджета; 5) считает социально ответственную легализацию казино неотъемлемой частью комплекса мер по борьбе с коррупцией, реализуемых в Украине".

Целями деятельности Координационного Совета названы адвокация общественного интереса (заключается в экономических и имиджевых выгодах для Украины в случае социально ответственной легализации казино); имплементация идеи социально ответственной легализации казино и ее законодательного закрепления; просветительская работа, направленная на освещение значимых положительных эффектов ответственной легализации казино и ее антикоррупционных аспектов.

Как подчеркнула избраннаяна учредительном заседании председатель Координационного Совета Ирина Сергиенко (в настоящее время также является президентом Украинской ассоциации игрового бизнеса): "Украинская экономика сегодня трансформируется на основе кардинально новых мировоззренческих принципов – справедливого правового регулирования работы бизнеса и уважительного отношения к интересам общества. Сегмент казино по своей природе прекрасно подходит для того, чтобы на его примере, с учетом лучшего мирового опыта предложить разумную и социально ответственную модель госрегулирования.

Во-первых, он наиболее прозрачен, во-вторых, не создает социальную напряженность. И то, что эта идея ответственной легализации казино объединяет известных операторов отельного и туристического бизнеса, индустрии развлечений – свидетельство ее реалистичности и перспективности. В том числе, и в качестве первого шага на пути детенизации других сегментов игровой индустрии".

По состоянию на сегодняшний день своих представителей в Координационный совет по социально ответственной легализации казино делегировали группа DCH Александра Ярославского (в состав активов входит Международный аэропорт "Харьков", 5 * отель, ряд объектов ресторанного бизнеса); сеть отелей Premier Hotels and Resorts (Киев и другие города); заинтересованные компании из других городов-Украины; потенциальные иностранные инвесторы.

В процессе своей деятельности состав Координационного Совета планируется расширять за счет инкорпорирования членов экспертного сообщества – из числа как украинских и зарубежных бизнес-структур, так и из числа общественных и государственных деятелей, а также независимых авторитетных специалистов отрасли.  Известно, что игровая индустрия в Украине фактически продолжает работу в теневом секторе экономики, несмотря на то, что с 2009 г. находится под запретом. По данным СМИ, обусловленные мораторием на работу отрасли недополученные доходы Госбюджета составляют не менее 5 млрд грн в год.


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