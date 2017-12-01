Кабмин уволил замминистра внутренних дел Дееву

Министерства внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву.

Об этом РБК-Украина сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Так, вице-премьер сообщил, что правительство уволило замглавы МВД Анастасию Дееву на заседании Кабмина сегодня, 27 декабря 2017 года.

Отметим, Кабинет министров Украины назначил Дееву заместителем министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции 11 ноября 2016 года. До этого она была советником министра внутренних дел Арсена Авакова на общественных началах.

Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявляла, что назначение замминистра внутренних дел Украины по вопросам евроинтеграции прошло с нарушением процедуры.