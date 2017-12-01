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Украина намерена в 2018 году выпустить евробонды на 2 млрд долларов

Сегодня, 11:58 citynews.net.ua | Напечатать

Министерство финансов намерено в 2018 году выпустить еврооблигации на сумму 2 млрд долларов.

Об этом говорится в материале издания РБК-Украина "Есть ли жизнь без МВФ: где Украине брать деньги в 2018 году".

Заморозка программы МВФ может спровоцировать ухудшение оценки инвесторами финансовой позиции украинского правительства и, как следствие, это приведет к существенному росту доходности при размещении новых выпусков облигаций или де-факто полному закрытию рынков капитала для Украины.

В то же время, в Минфине заверяют, что объем эмиссии евробондов может быть скорректирован в зависимости от получения макрофинансовой помощи от Евросоюза. Пока о сроках погашения и условиях размещения еврооблигаций в Министерстве финансов не говорят, однако подчеркивают, что выходить на внешние рынки имеет смысл, лишь находясь в программе МВФ.

При этом,  Минфин не считает выпуск еврооблигаций панацеей, отмечая, что основное внимание правительства все таки сосредоточено на гривневых облигациях. По данным НБУ, сейчас нерезиденты владеют гривневыми ОВГЗ на сумму 5,1 млрд гривен при общем портфеле этих бумаг в 605,4 млрд гривен. Львиная доля ОВГЗ на 360,5 млрд гривен сконцентрирована у Национального банка. И хотя пока портфель ОВГЗ у нерезидентов крайне мал, Минфин рассчитывает его существенно увеличить, в том числе, за счет упрощения доступа международным депозитарным системам к украинскому рынку.


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