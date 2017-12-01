В Днепре мужчина открыл стрельбу возле супермаркета, есть раненые

Вчера, 25 декабря, около 21:00 в Днепре возле супермаркета на улице Калиновой между двумя ранее судимыми мужчинами произошел конфликт со стрельбой, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Как выяснили полицейские, во время конфликта один из мужчин попал другому в глаза из травматического пистолета. Пострадавшего доставили в больницу Днепра.

Оперативными действиями подозреваемого в стрельбе задержали и доставили в Амур-Нижнеднепровское отделение полиции. Сейчас решается вопрос о вручении ему сообщение о подозрении и избрании меры пресечения.

Злоумышленнику грозит наказание по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений). Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.