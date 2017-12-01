» » В Днепре мужчина открыл стрельбу возле супермаркета, есть раненые

В Днепре мужчина открыл стрельбу возле супермаркета, есть раненые

Вчера, 18:02 citynews.net.ua | Напечатать

В Днепре мужчина открыл стрельбу возле супермаркета, есть раненыеВчера, 25 декабря, около 21:00 в Днепре возле супермаркета на улице Калиновой между двумя ранее судимыми мужчинами произошел конфликт со стрельбой, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Как выяснили полицейские, во время конфликта один из мужчин попал другому в глаза из травматического пистолета. Пострадавшего доставили в больницу Днепра.

Оперативными действиями подозреваемого в стрельбе задержали и доставили в Амур-Нижнеднепровское отделение полиции. Сейчас решается вопрос о вручении ему сообщение о подозрении и избрании меры пресечения.

Злоумышленнику грозит наказание по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение тяжких телесных повреждений). Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 18:42

Порошенко рассказал подробности подготовки к обмену заложниками в АТО

Вчера, 18:40

Обнародован документальный фильм о погибшем в АТО оперном певце (видео)

Вчера, 18:01

В декабре 40 нардепов пропустили более 90% голосований

Вчера, 17:09

Захарченко «помиловал» пленных для завтрашнего обмена

Вчера, 15:54

«Мвд Днр» рассказало о спецоперации в Шахтерске

Вчера, 14:59

На Донбассе применяется система тотальной пропаганды Кремля

Вчера, 14:15

Пограничники перешли на усиленный вариант несения службы

Вчера, 13:51

В Новоастрахани произошло ДТП с участием автобуса

Вчера, 12:59

Россия останется в «минской группе» в 2018 году

Вчера, 12:19

В зоне АТО начнет вещать новый украинский телеканал

Вчера, 12:13

Жителям Верхнеторецкого временно упростили пересечение линии разграничения

Вчера, 11:15

Жителю Луганщины светит до 10 лет лишения свободы за хранение и сбыт марихуаны

Новости Украины:

Вчера, 19:20

Василий Гуляев: «Пересчет голосов на выборах в Таировской ОТГ снимет напряжение в обществе»

Вчера, 18:02

В Днепре мужчина открыл стрельбу возле супермаркета, есть раненые

Вчера, 18:00

Расходы на культуру в 2018 году увеличили на 52%

Вчера, 17:07

В Чернобыльской зоне поймали несовершеннолетнего сталкера

Вчера, 15:53

На выборы в РФ не пригласят наблюдателей от Украины

Вчера, 14:59

«ДНР» изменила расписание поезда «Дебальцево – Ясиноватая»

Вчера, 14:15

Пограничники перешли на усиленный вариант несения службы

Вчера, 13:50

В 2017 году полиция обнаружила в 3 раза больше фактов торговли людьми

Вчера, 12:58

"Газпром" требует от "Нафтогаза" около 2 млн долларов штрафа

Вчера, 12:32

Выборы в Одессе: Таировская ТИК пересчитывает голоса

Вчера, 12:11

На Крещатике из магазина украли 40 шуб

Вчера, 11:59

Суд на 8 лет отсрочил возврат ПриватБанку более 9 млрд гривен кредита

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 