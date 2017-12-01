В Чернобыльской зоне поймали несовершеннолетнего сталкера

Сотрудники отдела полиции зоны ЧАЭС вблизи отселенного села Залесье обнаружили двух юношей. 17-летний житель столицы вместе с 18-летним товарищем из Киевской области вне контрольно-пропускных пунктов незаконно проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

За нарушение требований радиационной безопасности полицейские составили административный протокол по ст.46-1 КоАП. Материал направлен в Ивановской районный суд Киевской области для принятия решения. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан