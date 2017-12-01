На выборы в РФ не пригласят наблюдателей от Украины

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации не будет приглашать наблюдателей от ЦИК Украины на президентские выборы в марте 2018 года.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на главу ЦИК Эллу Памфилову. По словам чиновницы, это было бы лукавством.

"Это нереально. Я не хочу лукавить и высказывать какие-то нереальные возможности. Уровень наших отношений в данной ситуации пока не позволяет обмениваться наблюдателями", - сообщила Памфилова. Гражданам РФ, которые находятся в Украине во время выборов, она посоветовала голосовать в приграничных городах.

"Могу предположить, что с учетом предыдущего негативного опыта, опять какие-то агрессивные молодчики будут препятствовать нашим гражданам посещать наши консульства, посольства", - добавила Памфилова.