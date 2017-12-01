«ДНР» изменила расписание поезда «Дебальцево – Ясиноватая»

На подконтрольной группировке «ДНР» территории будет изменено расписание пригородного поезда сообщением «Дебальцево – Ясиноватая» с 27 декабря 2017 года.

Об этом сообщает «Министерство транспорта ДНР».

«Для обеспечения подвоза пассажиров Енакиевского узла к пассажирскому поезду № 619/620 Ясиноватая – Квашино – Успенская, начиная с 27 декабря 2017 года, изменяется расписание пригородного поезда № 6202, следующего из Дебальцево в Ясиноватую: № 6202 Дебальцево – Ясиноватая, отправлением из Дебальцево в 07.15, далее Углегорск 07.41-07.42, Енакиево 08.05-08.06, Щебенка 08.16-08.17, Криничная 08.47-08.48, Макеевка Пасс. 08.58-09.00, Ясиноватая Зап. 09.15-09.16, прибытием в Ясиноватую Пасс. в 09.22 (вместо 09.26)», – говорится в сообщении.