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Выборы в Одессе: Таировская ТИК пересчитывает голоса

Сегодня, 12:32 citynews.net.ua | Напечатать

Выборы в Одессе: Таировская ТИК пересчитывает голосаПересчет голосов на выборах в Таировскую ОТГ – необходимая мера – председатель Овидиопольской районной избирательной комиссии Ирина Яроцкая

Таировская поселковая избирательная комиссия  имеет все основания для назначения пересчета голосов избирателей, - об этом сегодня в комментарии для СМИ сообщила председатель районной избирательной комиссии Ирина Яроцкая.

«У  избирательной комиссии сейчас есть все основания провести повторный подсчет голосов избирателей на  избирательных участках, относительно протоколов, в которых есть противоречивые данные», — сказала  она. «А это, как мы понимаем, на сегодня, данные со всех участков. Основываясь на тех сообщениях, которые поступали 24 декабря, Таировская ТИК, соблюдая конституционные интересы граждан, и не имела права на иное решение»,- добавила она. «Данное решение комиссии основано на ч. 6 ст. 83 Закона «О местных выборах», - подчеркнула Ирина Яроцкая.

Напомним, что сегодня, основываясь на решении от 25.12.2017, Таировская поселковая избирательная комиссия проводит повторный пересчет голосов на выборах в объединенную территориальную громаду.

Как сообщил Комитету Избирателей Украины  председатель Таировской ТИК Олег Буравлёв ,  поселковая избирательная комиссия получила жалобы и акты о многочисленных нарушениях в ходе голосования и подсчета голосов на всех избирательных участках. В силу этого было поставлено на  голосование территориальной комиссии вопрос о повторном, подсчете голосов на всех избирательных участках. Присутствовавшие на заседании члены комиссии, большинством голосов, поддержали это решение.

Как отмечает КВУ, согласно ч. 6 ст. 83 Закона "О местных выборах", при наличии актов, составленных доверенными лицами кандидатов и официальными наблюдателями о нарушениях во время проведения голосования и / или подсчета голосов избирателей на избирательном участке, позволяющие территориальной избирательной комиссии поставить под сомнение результаты подсчета голосов избирателей на этом участке , ТИК может принять решение о проведении повторного подсчета голосов избирателей.

Соответсвующие документы о нарушениях в ходе голосования были, согласно законодательству, зарегистрированы в избирательной комиссии.До этого комиссия уже принимала решение о проведении повторного подсчета голосов избирателей по избирательным участкам № 510685 (массив «Радужный», 11) и № 511449 (массив «Радужный», 20), а также по избирательному участку № 510683 (ж / м Совиньон) относительно расхождения данных в протоколах о подсчете голосов избирателей.

 


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