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На Крещатике из магазина украли 40 шуб

Сегодня, 12:11 citynews.net.ua | Напечатать

На Крещатике из магазина украли 40 шубСегодня утром на столичном Крещатике неизвестные украли из магазина 40 шуб.

Сигнализация в магазине на Крещатике, 29 сработала в 07:20. Через 4 минуты на месте уже были сотрудники полиции охраны. Но преступники успели скрыться, сообщает Информатор.

Злоумышленники украли только меховые изделия. Куртки и дубленки остались на месте. Как отметил хозяин магазина, пропали самые дорогие шубы.

По предварительным подсчетам — 40 штук. Стоимость каждой от 40 до 60 тысяч гривен. Кассу не тронули.

На месте преступления валялись два лома. Над входом есть камеры видеонаблюдения. Все обстоятельства дела будут выяснять следователи.


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