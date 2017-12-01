Суд на 8 лет отсрочил возврат ПриватБанку более 9 млрд гривен кредита

Хозяйственный суд Киева на 8 лет отсрочил уплату должниками более 9 млрд гривен кредита "ПриватБанку".

Своим решением от 14 декабря суд удовлетворил иски трех компаний-должников.

В частности, суд удовлетворил иск ООО "Пром Гарант Плюс" и признал недействительным дополнительное соглашение с "ПриватБанком" от 28 ноября к кредитному договору, которым сроком возврата кредита в сумме 4,55 млрд гривен значилось 15 октября 2017 года с возможностью продления, в то время как в самом договоре датой возврата кредитных средств указывалось 25 октября 2025 года.

В сентябре 2017 "ПриватБанк" сообщил ООО "Пром Гарант Плюс" о расторжении кредитного договора в связи с несвоевременной уплатой процентов и потребовал досрочного возврата кредита в полном объеме. Изучив устав общества, суд пришел к выводу, что дополнительное соглашение недействительно, поскольку подписывая его, директор превысил полномочия, а решение о допсоглашении не было согласовано с общим собранием акционеров.