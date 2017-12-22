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В Харькове произошел взрыв авто чиновника Нацполиции

Сегодня, 15:59 citynews.net.ua | Напечатать

В центре Харькове произошел взрыв автомобиля чиновника Национальной полиции. 

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области в Facebook. 

"Полиция устанавливает обстоятельства повреждения автомобиля в центре Харькова. Информация о том, что на улице Культуры взорвалась иномарка, поступила в Шевченковский отдела полиции сегодня около 8:48. Пострадавших нет", - говорится в сообщении. 

Согласно информации пресс-службы, по указанному адресу немедленно выехало руководство Главного управления Национальной полиции в Харьковской области и Шевченковского отдела полиции, эксперты взрыво-технического управления и следственно-оперативная группа. 

В ходе осмотра места происшествия установлено, что повреждения передней части внедорожника произошло в результате взрыва прикрепленных к авто предметов. 

Также незначительные повреждения получили 7 автомобилей, которые были припаркованы рядом. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия.

 Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу. Так, факты события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК. Следственные действия продолжаются. 

По данным харьковских СМИ, взорван был автомобиль начальника отдела оперативных разработок в восточном регионе Николая Черемухина. Отмечается, также, что неизвестные установили под машиной четыре гранаты, однако одна из них детонировала раньше времени. 


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