В ОБСЕ раскритиковали условный приговор по делу об убийстве журналиста

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезную обеспокоенность условным сроком руководителю группы нападавших "титушек" Юрию Крысину.

По его мнению, подобное решение системы правосудия по делу об убийстве журналиста Вячеслава Еремия ведет к безнаказанности, передает DW.

"Поздравляю обвинение одного из главных нападающих и организаторов атаки, однако серьезно обеспокоен приговором, который ограничивает право на правосудие семью журналиста", - заявил он.

При этом Дезир отметил, что через более трех лет спустя исполнители этого преступления до сих пор полностью не привлечены к ответственности. Он призвал Киев "проводить полные и эффективные расследования всех смертей журналистов и приложить все усилия, чтобы положить конец безнаказанности подобных преступлений".

Напомним, 22 декабря Шевченковский райсуд Киева приговорил Крысина к четырем годам лишения свободы. Суд решил, что уроженец Горловки Донецкой области Крысин за деньги собрал группу хулиганов-"титушек" для противодействия активистам протеста на Майдане. 18 февраля 2014 года эта группа остановила автомобиль, в котором ехал журналист Веремий, вытащила его и побила, у него также выстрелили. От полученных ранений Веремий умер в больнице. Крысина осудили по статье о хулиганстве и назначили испытательный срок в два года