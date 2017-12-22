» » В ОБСЕ раскритиковали условный приговор по делу об убийстве журналиста

В ОБСЕ раскритиковали условный приговор по делу об убийстве журналиста

Сегодня, 11:23 citynews.net.ua | Напечатать

Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезную обеспокоенность условным сроком руководителю группы нападавших "титушек" Юрию Крысину. 

По его мнению, подобное решение системы правосудия по делу об убийстве журналиста Вячеслава Еремия ведет к безнаказанности, передает DW. 

"Поздравляю обвинение одного из главных нападающих и организаторов атаки, однако серьезно обеспокоен приговором, который ограничивает право на правосудие семью журналиста", - заявил он. 

При этом Дезир отметил, что через более трех лет спустя исполнители этого преступления до сих пор полностью не привлечены к ответственности. Он призвал Киев "проводить полные и эффективные расследования всех смертей журналистов и приложить все усилия, чтобы положить конец безнаказанности подобных преступлений". 

Напомним, 22 декабря Шевченковский райсуд Киева приговорил Крысина к четырем годам лишения свободы. Суд решил, что уроженец Горловки Донецкой области Крысин за деньги собрал группу хулиганов-"титушек" для противодействия активистам протеста на Майдане. 18 февраля 2014 года эта группа остановила автомобиль, в котором ехал журналист Веремий, вытащила его и побила, у него также выстрелили. От полученных ранений Веремий умер в больнице. Крысина осудили по статье о хулиганстве и назначили испытательный срок в два года


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:20

В Луганской области на пожаре дома погибли 2 человека

Сегодня, 14:28

Порошенко: Украина без лишнего шума получит летальное оружие

Сегодня, 13:55

Украинская сторона подтвердила дату освобождения заложников

Сегодня, 11:30

ДНР назвала дату обмена пленными

Сегодня, 10:32

Оккупанты нарушили перемирие: Крымское обстреляли из минометов

Сегодня, 10:13

Волкер выступил за сохранение санкций против России

Сегодня, 09:29

В РФ произошло несколько землетрясений разной магнитуды

Сегодня, 09:23

Спасатели переходят на усиленный режим службы

Вчера, 16:54

Снег и ветер обесточили часть Луганщины

22-12-2017, 17:49

Торговая блокада Донбасса привела к падению ВВП Украины на 1%

22-12-2017, 17:14

Украина не должна платить за газ поставляемый РФ в оккупированные Луганск и Донецк - Стокгольмский суд

22-12-2017, 16:10

В Украине прошли испытания ракетного комплекса "Ольха"

Новости Украины:

Сегодня, 13:52

Крымчан будут штрафовать за авто на украинских номерах

Сегодня, 11:23

В ОБСЕ раскритиковали условный приговор по делу об убийстве журналиста

Сегодня, 09:23

Спасатели переходят на усиленный режим службы

Вчера, 17:54

На выборах в ОТГ Одесской области произошла драка

22-12-2017, 18:08

Суд арестовал переводчика Гройсмана

22-12-2017, 17:49

Торговая блокада Донбасса привела к падению ВВП Украины на 1%

22-12-2017, 16:58

В Киеве понятой украл 20 тысяч во время обыска

22-12-2017, 15:58

В «Борисполе» сошел с полосы самолет

22-12-2017, 15:36

АМКУ подозревает сети ОККО и WOG в ценовом сговоре

22-12-2017, 14:48

Причастному к убийству журналиста Веремия дали 2 года условно

22-12-2017, 14:12

Светличная, Клочко и Ткаченко возглавили рейтинг самых ответственных глав ОГА

22-12-2017, 13:58

Правоохранители ликвидировали преступную банду, которая за 5 лет обманула 1,2 тыс. граждан

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 