» » На выборах в ОТГ Одесской области произошла драка

На выборах в ОТГ Одесской области произошла драка

Сегодня, 17:54 citynews.net.ua | Напечатать

На выборах в ОТГ Одесской области произошла дракаВ Одесской области на выборах в отдельных территориальных громадах зафиксированы нарушения, а также произошла драка между наблюдателем и неизвестным, сообщает общественная сеть ОПОРА.

На двух участках в поселке Лиманка, а также на участке в поселке Таирово голосование началось с опозданием из-за затянувшейся регистрации присутствующих на заседании наблюдателей и доверенных лиц.

Наблюдатели также сообщают, что некоторые участки не приспособлены к пребыванию там большого количества людей.


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 16:54

Снег и ветер обесточили часть Луганщины

22-12-2017, 17:49

Торговая блокада Донбасса привела к падению ВВП Украины на 1%

22-12-2017, 17:14

Украина не должна платить за газ поставляемый РФ в оккупированные Луганск и Донецк - Стокгольмский суд

22-12-2017, 16:10

В Украине прошли испытания ракетного комплекса "Ольха"

22-12-2017, 15:56

На Донбассе появится две телебашни в секретных местах

22-12-2017, 15:52

Минобороны отказалось от крейсера «Украина»

22-12-2017, 15:36

АМКУ подозревает сети ОККО и WOG в ценовом сговоре

22-12-2017, 15:10

Из-за войны на Донбассе погибли 85 человек за год

22-12-2017, 14:38

Боевики ЛНР/ДНР готовы к верификации пленных

22-12-2017, 14:06

ВР приняла закон о возобновлении кредитования на подконтрольных территориях Донбасса

22-12-2017, 13:57

Возле Новоселовки-2 погиб боец АТО

22-12-2017, 13:39

Канада выделила 8 млн долларов помощи Донбассу

Новости Украины:

Сегодня, 17:54

На выборах в ОТГ Одесской области произошла драка

22-12-2017, 18:08

Суд арестовал переводчика Гройсмана

22-12-2017, 17:49

Торговая блокада Донбасса привела к падению ВВП Украины на 1%

22-12-2017, 16:58

В Киеве понятой украл 20 тысяч во время обыска

22-12-2017, 15:58

В «Борисполе» сошел с полосы самолет

22-12-2017, 15:36

АМКУ подозревает сети ОККО и WOG в ценовом сговоре

22-12-2017, 14:48

Причастному к убийству журналиста Веремия дали 2 года условно

22-12-2017, 14:12

Светличная, Клочко и Ткаченко возглавили рейтинг самых ответственных глав ОГА

22-12-2017, 13:58

Правоохранители ликвидировали преступную банду, которая за 5 лет обманула 1,2 тыс. граждан

22-12-2017, 13:36

"Нафтогаз" выиграл Стокгольмский арбитраж у "Газпрома"

22-12-2017, 12:48

ЕС опубликовал решение о продлении санкций против РФ

22-12-2017, 12:20

Из-за стрельбы в Одессе введен оперативный план "Гром"

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 