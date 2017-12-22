На выборах в ОТГ Одесской области произошла драка

На выборах в ОТГ Одесской области произошла дракаСегодня, 17:54
В Одесской области на выборах в отдельных территориальных громадах зафиксированы нарушения, а также произошла драка между наблюдателем и неизвестным, сообщает общественная сеть ОПОРА.
На двух участках в поселке Лиманка, а также на участке в поселке Таирово голосование началось с опозданием из-за затянувшейся регистрации присутствующих на заседании наблюдателей и доверенных лиц.
Наблюдатели также сообщают, что некоторые участки не приспособлены к пребыванию там большого количества людей.