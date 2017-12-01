В Киеве понятой украл 20 тысяч во время обыска

В Киеве во время проведения полицией обыска приглашенный понятым местный житель украл 20 тыс грн. Обнаружить это удалось благодаря видеофиксации, пишет в своем Facebook замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

"Во время проведения одного из более 80 обысков в Киеве был приглашен понятым местный житель. Он "не растерялся": во время обыска в квартире похитил 20 000 гривен", - написал Аброськин.

По его словам, после заявления обыскиваемого о пропаже денег и дальнейшего просмотра материалов видеосъемки были получены неопровержимые доказательства.

"Итог - еще утром он был понятым, а вечером был уже за решеткой в следственном изоляторе", - написал замглавы Нацполиции.