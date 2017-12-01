Причастному к убийству журналиста Веремия дали 2 года условно

Шевченковский районный суд Киева огласил приговор по делу о нападении на журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия во время событий Евромайдана.

Суд признал виновным обвиняемого в этом деле Юрия Крысина, ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года, сообщает Радио Свобода..

Генеральная прокуратура просила для него шесть лет лишения свободы.

Крысин признал себя виновным в хулиганстве.

Напомним, 9 августа 2016 года Генеральная прокуратура сообщила жителю Горловки Донецкой области Джалалу Алиеву о подозрении в убийстве Веремия.

В октябре 2015 года суд арестовал Юрия Крысина, обвиняемого в причастности к убийству журналиста, по подозрению в вымогательстве денег у перевозчиков.