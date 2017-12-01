Правоохранители ликвидировали преступную банду, которая за 5 лет обманула 1,2 тыс. граждан

Правоохранители ликвидировали преступную банду, которая обманула 1,2 тыс. граждан.

Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Как отмечается, сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Национальной полиции Украины провели широкомасштабную операцию с участием около 500 правоохранителей - одновременно проведено 100 обысков в 7 городах страны.

"Во время операции ликвидирована преступная организация, которая на протяжении 5 лет вводила в заблуждение и обманывала не менее 1200 доверчивых граждан, преимущественно из числа одиноких граждан пожилого возраста, поскольку они являются наиболее социально незащищенными и доверчивыми лицами, которые имеют различные заболевания", - говорится в сообщении.

Как отмечается, злоумышленники, выдавая себя за иностранных врачей предлагали с помощью вымышленных новейших технологий и несуществующих лекарств якобы иностранного производства, осуществить успешное лечение разнообразных заболеваний, в частности тяжелых и неизлечимых (Альцгеймера и Паркинсона). При этом, как сообщает Луценко, потерпевшим реализовывались дешевые отечественные лекарственные средства, из которых была предварительно удалена соответствующая маркировка.

Правоохранители задержали лидера преступной организации и его высшее руководство (всего 10 человек), а также изъяли имущество и денежные средства на общую сумму более 5 млн гривен. "Санкция инкриминируемых подозреваемым статей предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.