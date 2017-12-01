Дело в отношении Сергея Кирсанова (позывной "Гаишник"), обвиняемого в корректировке обстрела микрорайона "Восточный" 24 января 2015 года, в результате которого погиб 31 человек и более 100 получили ранения, повторно рассматривается в Приморском суде Мариуполя, - сообщает 0629.

Ранее Орджоникидзевский суд приговорил Кирсанова к 9 годам лишения свободы без конфискации имущества. Но Апелляционный суд в июне 2017 отменил решение суда первой инстанции и перенаправил для повторного рассмотрения в Приморский суд.

На заседание пришли жители Восточного, а также общественные активисты.

Сергей Кирсанов был задержан по горячим следам уже вечером 24 января, и в тот же день СБУ огласило его фамилию. Обвиняемый родом из Мариуполя, до последнего времени работал инспектором ГАИ.