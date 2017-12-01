» » Минэкологии внесло лося в Красную книгу

Минэкологии внесло лося в Красную книгу

Сегодня, 17:11 citynews.net.ua | Напечатать

Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак подписал приказ о внесении лося в Красную книгу. Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.

"Вчера я подписал приказ о включении лося в Красную книгу. Это означает, что после государственной регистрации моего приказа охотники не будут иметь права убивать этих животных, несмотря на утвержденные ранее лимиты", - отметил Семерак.

По его словам, путь к этому решению был сложным, поскольку последние десять месяцев ощущалось сильное сопротивление, давление и шантаж.

"Я также понимаю, что в Украине тотальная проблема с браконьерством. Даже повышенные летом штрафы за этот незаконный вид деятельности не решают полностью ситуацию, ведь для того, чтобы штрафы действовали, нужно, чтобы дела доводились до конца, а не разваливались в судах", - подчеркнул министр.

Он добавил, что ряд дел по случаям браконьерства, зафиксированных в этом году, были просто закрыты за отсутствием состава преступления. "Это значит, нужно усовершенствовать систему государственной охраны флоры и фауны, надзора и контроля", - подытожил Семерак


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 18:00

Более 10 международных организаций окажут поддержку Донбассу в следующем году

Сегодня, 17:55

В Минске договорились об очередном прекращении огня

Сегодня, 17:35

Пиротехники выявили 35 элементов РСЗО "Град" в поселке Новолуганское

Сегодня, 16:49

В Попасной уволили главу райсовета

Сегодня, 16:17

В Северодонецке сожгли автомобиль депутату горсовета

Сегодня, 15:50

Россия готова вернуть своих офицеров в СЦКК, но при ряде условий

Сегодня, 15:10

Украинские АЗС резко повысили цены на бензин

Сегодня, 14:50

РФ отказала Украине в выдаче политзаключенных Клыха, Карпюка и Чирния

Сегодня, 13:56

В "Нафтогазе" назвали сумму претензий "Газпрома" по поставкам в ОРДЛО

Сегодня, 13:45

Россия вывела военных из СЦКК, чтобы обвинить Украину в нарушении режима тишины, - Полторак

Сегодня, 12:59

Боевики собрались искать "диверсантов СБУ и ГУР" по биопаспортам

Сегодня, 12:53

В зоне АТО за сутки погибли двое украинских военных

Новости Украины:

Сегодня, 18:00

«Шахтер» опроверг слухи о переезде в Польшу

Сегодня, 17:47

В Мариуполе повторно судят наводчика обстрела микрорайона "Восточный"

Сегодня, 17:11

Минэкологии внесло лося в Красную книгу

Сегодня, 16:43

Саакашвили не пойдет на допрос в СБУ 22 декабря

Сегодня, 16:13

В Украине гриппом заболели почти 200 тысяч человек

Сегодня, 15:48

В Одессе открыли крупнейший в Украине Центр гемодиализа

Сегодня, 15:45

В Киеве открылась фотовыставка в память о Амине Окуевой

Сегодня, 15:09

Нардепы не стали отменять мораторий на продажу сельхозземель

Сегодня, 15:02

В здании Минюста произошел конфликт с участием нардепа

Сегодня, 14:58

В Ровненской области столкнулись автомобиль и автобус, есть погибшие

Сегодня, 13:59

Лидер "Черноморца" может перебраться в чемпионат России

Сегодня, 13:46

Киевсовет призвал нардепов запретить полиэтиленовые пакеты

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031



^Наверх

 