Минэкологии внесло лося в Красную книгу

Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак подписал приказ о внесении лося в Красную книгу. Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook.

"Вчера я подписал приказ о включении лося в Красную книгу. Это означает, что после государственной регистрации моего приказа охотники не будут иметь права убивать этих животных, несмотря на утвержденные ранее лимиты", - отметил Семерак.

По его словам, путь к этому решению был сложным, поскольку последние десять месяцев ощущалось сильное сопротивление, давление и шантаж.

"Я также понимаю, что в Украине тотальная проблема с браконьерством. Даже повышенные летом штрафы за этот незаконный вид деятельности не решают полностью ситуацию, ведь для того, чтобы штрафы действовали, нужно, чтобы дела доводились до конца, а не разваливались в судах", - подчеркнул министр.

Он добавил, что ряд дел по случаям браконьерства, зафиксированных в этом году, были просто закрыты за отсутствием состава преступления. "Это значит, нужно усовершенствовать систему государственной охраны флоры и фауны, надзора и контроля", - подытожил Семерак