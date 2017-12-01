В Киеве открылась фотовыставка в память о Амине Окуевой

В Украинском доме в Киеве открылась фотовыставка в память о погибшем ветеране АТО Амине Окуевой, церемонию открытия транслировал телеканал "112 Украина".

На открытии выступили секретарь СНБО Александр Турчинов, нардеп Игорь Мосийчук, министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Амина светлая, улыбающаяся, она всегда такой была. Вокруг нее все время была такая, даже в самых сложный обстоятельствах, атмосфера такая приятного света. И Амина, и Адам попали в очень непростую ситуацию, они были на самом лезвии, на самом острие. По ним формально и фигурально стреляли. У них всегда был выбор отойти, спрятаться, уйти в сторону. Эти ребята демонстративно приняли бой. Такими людьми выигрываются войны", - заявил Арсен Аваков.