В здании Минюста произошел конфликт с участием нардепа

В здание Министерства юстиции Украины на Рыльском переулке в Киеве утром 20 декабря проникли 30 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Национальной полиции в Киеве.

Правонарушители выломали дверь. На место происшествия прибыли полицейские. Выяснилось, что в здание министерства с группой поддержки зашел один из народных депутатов. Они оставили плакат на дверях, в которых сломали замок.

"16 человек доставили в Шевченковское управление полиции для получения объяснений", - говорится в сообщении. Начато уголовное производство.