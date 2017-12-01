Форвард одесского "Черноморца" Алексей Хобленко уже в зимнее трансферное окно может покинуть клуб и перебраться в чемпионат России.

Об этом сообщает SportArena. Интерес к 23-летнему нападающему проявляют несколько клубов российской Премьер-лиги. По данным Footboom, основным претендентом на форварда является "Анжи".

У Хобленко еще есть действующий контракт с одесситами, поэтому "Черноморец" может заработать на трансфере одного из своих лидеров.

В первой части сезона Хобленко провел 19 матчей в составе "Черноморца", в которых забил восемь голов и сделал одну результативную передачу. Он является вторым бомбардиром чемпионата Украины, уступая только нападающему "Шахтера" Факундо Феррейре.