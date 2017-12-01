На территории нефтебазы под Киевом произошел пожар

На территории бывшей нефтебазы "БРСМ-Нафта" под Киевом, в Василькове, сегодня, 19 декабря 2017 года, возникло возгорание, сейчас оно ликвидировано.

Об этом говорится в сообщении Воздушного командования "Центр" Воздушных сил Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Возгорание которое произошло сегодня, 19 декабря, в Василькове на территории нефтебазы "БРСМ-Нафта" около 17:00 ликвидировано. Подразделения воинской части, граничащие с данной территорией находятся на безопасном расстоянии. Ситуация под контролем командира воздушного командования "Центр" ВС Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас на месте возгорания работают представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции Василькова.

Отметим, информация о пожаре начала распространяться в СМИ несколько часов назад. Как сообщили в "БРСМ-Нафта", компания "не имеет никакого отношения к бывшей нефтебазе, на которой на данный момент наблюдается возгорание резервуаров".