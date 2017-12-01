В ноябре Госслужба занятости зарегистрировала 309 тыс. безработных

В Украине (без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции) в ноябре 2017 г. уровень безработицы по сравнению с предыдущим месяцем повысился и составил 1,2%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

В ноябре 2017 г. в Государственной службе занятости было зарегистрировано 309 тыс. безработных (против 281,9 тыс. месяцем ранее).

Таким образом, количество безработных увеличилось на 27,1 тыс. человек. При этом 240,1 тыс. человек из числа зарегистрированных безработных получали пособие по безработице. Средний размер пособия на одного безработного в ноябре 2017 г. составил 2 тыс. 174 грн, что на 37 грн больше, чем в октябре.