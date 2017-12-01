Amnesty International заявляет об усилении репрессий в отношении крымских татар

В оккупированном Россией Крыму "власти" усиливают репрессии в отношении крымских татар.

Об этом сообщила исполнительный директор Amnesty International Ukraine Оксана Покальчук.

"Оккупационные российские власти все больше отодвигают границы отвратительных репрессий против крымскотатарского меньшинства, массово преследуя многочисленных мирных крымскотатарских активистов", - заявила Покальчук.

Покальчук рассказала, что те, кто были привлечены к административной ответственности получили штрафы в размере 10 тыс. рублей (4 тыс. 756 гривен, - ред.).