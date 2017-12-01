Кабмин в следующем году рассмотрит вопрос обновления парка дорожной техники

Кабинет министров Украины в следующем году рассмотрит вопрос обновления парка дорожной техники.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе визита в Винницкую область, сообщает "Правительственный портал".

Так, в ходе экстренного селекторного совещания по вопросам ситуации на украинских дорогах Гройсман отметил, что в следующем году Кабмин будет уделять отдельное внимание программе обновления парка техники для содержания дорог. "Наш план - обновить и поддержать программы обновления техники, которая обслуживает дороги", - сказал Гройсман.