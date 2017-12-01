Строительство новых станций харьковского метро должно быть завершено в течение 4 лет

Строительство новых станций харьковского метрополитена в направлении аэропорта, деньги на которое выделил Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк, должно быть завершено в течение 4-х лет.

Об этом заявила председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная, сообщает пресс-служба ведомства. По словам Светличной, строительство новых станций метро должно начаться уже в 2018 году и завершиться в течение 4-х лет.

"Уже в 2018 году в Харькове должно начаться строительство станций метрополитена в направлении аэропорта. Мы благодарны европейским коллегам за поддержку и выделение средств. ЕБРР и ЕИБ направят на строительство метро в Харькове 320 млн евро. Задача – завершить строительство за 4 года и рационально использовать деньги европейских партнеров", – отметила Светличная. Председатель ОГА также добавила, что строительство новых станций метро в Харькове – это один из приоритетных проектов в Харьковской области.

"Строительство метро – это развитие экологически чистого транспорта в нашем регионе. За счет города, ЕБРР и ЕИБ будут построены две новые станции, электродепо и закуплено 85 новых вагонов. Жители южных районов нашего областного центра получат доступ к метрополитену", – добавила Светличная. Как известно, президент Украины Петр Порошенко и председатель Харьковской ОГА Юлия Светличная приняли участие в подписании финансовых соглашений с ЕБРР и ЕИБ на строительство новых станций метро в Харькове.