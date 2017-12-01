Пенсию за январь украинцы получат в декабре

Кабинет министров постановил и опубликовал постановление, в соответствии с которым выплату пенсий за январь 2018 украинцам осуществят в декабре 2017 года.

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"Установить, что в целях обеспечения своевременной выплаты пенсий с учетом праздничных и выходных дней в январе 2018 г. финансирование и выплата пенсий проводится в декабре 2017 г. в рамках средств, предусмотренных бюджетом Пенсионного фонда Украины на 2017 год, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины от 18 января 2017 года № 17 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 10, ст. 301), лицам, которым выплачивается пенсия через их текущие счета в банках и через национального оператора почтовой связи по датам выплаты, определенным Пенсионным фондом Украины по согласованию с Министерством социальной политики", - говорится в постановлении.

Что касается финансирования пенсионных выплат за декабрь 2017 года, то оно идет по графику. По состоянию на 15.12.2017 г. на выплату пенсий направлено 19,7 млрд грн, что составляет 66,3% месячной потребности.