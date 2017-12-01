В Одесской области будет реализован самый масштабный в стране проект модернизации системы противопожарной безопасности в учреждениях социальной сферы.

Об этом сообщил глава Одесской облгосадминистрации Максим Степанов.

"После трагедии в детском лагере "Виктория" у нас нет другого пути. Мы должны сделать все, чтобы подобное не повторилось. 132 объекта - это школы, больницы, интернаты - будут оснащены согласно самым жестким требованиям к пожарной безопасности. Проверки показали, что на многих объектах соцсферы отсутствуют такие важные элементы пожарной безопасности, как запасные выходы, сигнализация, гидранты, не говоря уже об огнетушителях", - сказал Степанов.

По данным Одесской ОГА, проект модернизации системы противопожарной безопасности предусматривает затраты из областного бюджета на сумму 111,2 млн гривен.

Отметим, вночь на 16 сентября в Одессе на территории детского оздоровительного комплекса "Виктория" произошел пожар, в ходе которого загорелся двухэтажный деревянный корпус, в котором находились 42 ребенка. В результате пожара погибли двое детей.