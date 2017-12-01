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В Винницкой области поезд насмерть сбил мужчину

Сегодня, 15:42 citynews.net.ua | Напечатать

В Винницкой области 14 декабря поезд насмерть сбил мужчину. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Сообщается, что недалеко от населенного пункта Рахны-Лесовые Шаргородского района под колесами грузового поезда погиб 46-летний местный житель.

"Около 21:40 в полицию поступило сообщение от местных жителей о том, что на железнодорожном пути они обнаружили мертвого мужчину. Узнать его не представлялось возможным, поскольку тело было сильно искалечено. В это время с железной дороги поступило сообщение о том, что во время проверки технического состояния грузового поезда в пгт Вапнярка, который двигался по маршруту Жмеринка-Вапнярка, возле колеса электровоза обнаружено цепочку и следы крови", - говорится в сообщении полиции.

Отмечено, что личность погибшего установили родственники. На данный момент причины и обстоятельства гибели мужчины выяснят следователи. Следственным отделением полиции открыто уголовное производство по ч.3 ст.276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта). За правонарушение предусмотрено ограничение свободы до 10 лет.


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