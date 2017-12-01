Украинцу Грибу продлили арест на два месяца

Суд города Краснодар (Российская Федерация) продлил арест украинца Павла Гриба до 4 марта 2018 года.

Об этом заявил его отец Игорь Гриб, сообщает "Громадское".

"Продлили на два месяца. Не приняли никаких доводов", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские консулы во время посещения в следственном изоляторе в Краснодаре (Россия) Павла Гриба не могли передать ему необходимые лекарства.

"7 минут - ровно столько времени было предоставлено украинским консулам для встречи с Павлом. Разговаривать на украинском - запрещено, лекарства - запрещено. Павел капюшон не снимает, тело усыпано язвами, состояние здоровья ухудшается", - сообщал отец Павла Игорь Гриб.

Отметим, Министерство иностранных дел Украины в очередной раз требует от России предоставить разрешение на обследование специалистами украинского Министерства здравоохранения украинца Павла Гриба, который незаконно удерживается в РФ.