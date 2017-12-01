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В Киеве кавказцы избили и протащили на капоте пешехода

Сегодня, 12:56 citynews.net.ua | Напечатать

В Киеве кавказцы избили и протащили на капоте пешеходаВ Киеве двое мужчин, которые ехали по тротуару, избили пешехода, сделавшего им замечание. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел вечером, 14 декабря, на Воздухофлотском проспекте. Двое лиц кавказкой национальности на Mercedes E-class (АА5533РР) ехали по тротуару и сигналили пешеходам. Парень попросил мужчин быть аккуратней. Однако кавказцы, вместо того, чтобы съехать на дорогу, избили пешехода, а после этого километр протащили его на капоте.

«Парня протащили на капоте и избили. Он чудом выжил. Mercedes E-class 2013+ черного цвета. Номера АА5533РР. Машина оформлена не на них», - говорится в сообщении.

После этого злоумышленники скрылись.


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