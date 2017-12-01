Возле Харькова СБУ задержала члена банды грабителей из Закавказья

Сотрудники СБУ совместно с Нацполицией задержали участника организованной группировки, которая грабила граждан в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что бандформирование выходцев из Закавказья осуществило в регионе ряд разбойных нападений и грабежей с использованием оружия.

По информации СБУ, группировка поддерживала тесные связи с криминальными кругами России. После совершения преступлений большинство участников скрывалась в РФ.

Сотрудники СБУ установили, что один из бандитов, зарегистрированный в Харьковской области, после нападений остался на территории Украины. Правоохранители задержали злоумышленника, который ранее был осужден за совершение подобного преступления и отбывал наказание на территории РФ, в областном центре по месту временного проживания. В ходе обыска в квартире были изъяты пистолет Макарова, нарезной карабин "Сайга", травматическое и холодное оружие, ювелирные украшения, часы элитных марок, которыми участники группировки завладели во время грабежей.

Злоумышленник, вопреки законодательству, имел двойное гражданство Украины и одной из закавказских стран.

Задержанному суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.