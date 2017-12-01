Нацполиция получила 30 внедорожников от Консультативной миссии ЕС

Представители миссии Европейского союза (КМСЕ) в Украине передали представителям Национальной полиции 30 внедорожников для групп быстрого реагирования. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Предоставленные автомобили будут работать на бездорожье

"Сегодня мы получаем техническую помощь, 30 автомобилей Nissan Patrol, которые будут задействованы в группах быстрого реагирования в горных районах Карпат и лесах Полесья", - сказал глава МВД Арсен Аваков.

На сайте КМСЕ уточнили, что автомобили будут работать в Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Ровенской и Закарпатской областях. Они дадут возможность, например, легче добираться к горным селам или помогать в борьбе с незаконной добычей янтаря.

Переданные внедорожники ранее были на службе у миссии ЕС в Косово (EULEX), которая сейчас сокращается. Автомобили прошли полный технический осмотр и готовы к использованию в Украине при любых погодных условиях: снег, гололед, ливень.