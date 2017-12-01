В горсовете Харькова прокуратура проводит обыски

В городском совете Харькова в четверг, 14 декабря, проводятся обыски. Эту информацию подтвердили в прокуратуре Харьковской области, передает Status Quo.

"Следователями прокуратуры области проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. В рамках производства сегодня проводится ряд санкционированных судом обысков по месту жительства и работы возможных фигурантов производства", - сообщили в прокуратуре.

Также местные СМИ сообщили, что обыск, в частности, произошел в кабинете начальника управления коммунального имущества и приватизации горсовета Владимира Солошкина.

Отметим, что ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса - злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.