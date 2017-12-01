В Киеве налетчик трижды грабил пункт выдачи кредитов

В Киеве полицейские задержали мужчину, который трижды совершил нападение на пункт выдачи мгновенного кредита. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В течение трех месяцев подозреваемый совершил три разбойных нападения на одно и то же учреждение. Общая сумма материального ущерба составляет почти 10 тыс грн", - сказано в сообщении.

Кроме денег, 34-летний киевлянин забирал личные вещи сотрудниц заведения.

Как сообщил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин, первое сообщение о разбойном нападении на пункт оказания мгновенного кредита правоохранители задокументировали в августе. В адрес выехала следственно-оперативная группа, опросила потерпевшую и свидетелей и начали поиски нападающего.

"В начале сентября на то же учреждение состоялось аналогичное нападение. Мы зарегистрировали уголовное производство и продолжили поиски. Задержали злоумышленника после того, как он совершил в октябре третье преступление. Это - 34-летний местный житель, который ранее был судим за совершение имущественных преступлений", - отметил Александр Кузьмин.