В Одесской области неизвестные обстреляли рейсовый автобус "Рени-Борисполь".

Об этом сообщает пресс-служба полиции области. Инцидент произошел 12 декабря около 21:00 возле села Холмское Арцизского района.

"Предварительно установлено, что злоумышленники осуществляли выстрелы с обочины дороги, предположительно из ружья. В результате обстрела были повреждены фары транспортного средства и внешнее покрытие", - говорится в сообщении.

На момент обстрела в автобусе находились 12 пассажиров. Ни один из них не пострадал. На данный момент устанавливают лиц, причастных к преступлению. Начато уголовное производство по факту хулиганства. Правонарушителям грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет