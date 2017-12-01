В Харьковской области СБУ разоблачила на взятке государственного исполнителя

В Харьковской области Служба безопасности Украины разоблачила на взятке государственного исполнителя.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

"Сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой и Национальной полицией разоблачили на взятке начальника одного из городских районных отделов Государственной исполнительной службы Харьковской области", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, оперативники СБУ установили, что служащий требовал более 8 тыс. гривен от местного жителя за прекращение розыска автомобиля, на который наложен арест.

Так, правоохранители задержали начальника отдела по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в служебном кабинете во время получения всей суммы взятки. Отмечается, что злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании сотруднику исполнительной службы пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.