Канада сможет продавать Украине «Джавелины»

После снятия ограничения на продажу огнестрельного оружия, Канада может продавать Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Об этом в интервью Голосу Америкизаявил депутат парламента Канады от Консервативной партии Джеймс Безан.

«После этого постановления правительства Канада может продавать, передавать Украине «Джавелины», - отметил он.

Канадский парламентарий также высказался в поддержку введения безвизового режима для путешествий украинцев в Канаду, отметив, что это позволило бы оживить деловые взаимоотношения между странами, способствовало бы мобильности украинской молодежи и общению связанных родственными связями граждан Украины и Канады.