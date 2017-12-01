В мире из-за противопехотных мин в 2016 году погибли более 2 тыс. человек

В 2016 году во всем мире из-за противопехотных мин погибли более 2 тыс. человек.

Об этом говорится в исследовании группы Landmine and Cluster Munition Monitor, которая проводит фактический мониторинг выполнения международного Договора о запрете мин и Конвенции о кассетных боеприпасах.

Сообщается, что за 2016 год в результате подрывов на минах погибли не менее 2 089 человек по всему миру. За это время незаконные вооруженные группы использовали противопехотные мины, по меньшей мере, в девяти странах: Афганистане, Индии, Ираке, Мьянме, Нигерии, Пакистане, Сирии, Йемене и Украине.

Кроме того, в дополнительных выводах отчета указано, что Украина нарушает Конвенцию о запрете мин, потому что пропустила крайний срок уничтожения запасов.