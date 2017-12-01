Климкин отправился в Нью-Йорк на встречу с генсеком ООН

Глава МИД Павел Климкин отбыл в Нью-Йорк, где примет участие в министерской встрече Совета безопасности ООН о нераспространении оружия массового поражения, которая организована из-за напряженной ситуации на Корейском полуострове.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В США министр встретится с генсеком ООН Антониу Гутеррешем и проведет ряд двусторонних встреч по продвижению проекта резолюции 72-й сессии Генассамблеи ООН по правам человека в Крыму.

Председательствовать на встрече будет министр иностранных дел Японии Таро Коно.