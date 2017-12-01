Задержанный крымский татарин попал в реанимацию

В аннексированном Российской Федерацией Крыму задержанный в ноябре крымский татарин Бекир Дегерменджи попал в реанимацию.

Об этом сообщил его адвокат Эдем Семедляев на своей странице в Facebook.

"Бекир Дегерменджи попал в реанимацию. По словам врачей, его состояние крайне тяжелое. На протяжении пяти дней мы требовали перевести его в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи, но нас уверяли, что они справятся", - написал Семедляев. Мужчину удерживали в СИЗО Симферополя.

Напомним, Бекира Дегерменджи задержали 23 ноября во время обысков. Также были задержаны активисты национального движения Асан Чапух и Кязим Аметов и другие.